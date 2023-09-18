Ukrayna'dan Polonya'ya Giren Kişi Sayısı 15 Milyonu Geçti

Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı 17 Eylül itibarıyla 15 milyon 630 bin olurken, ülkeden ayrılanların sayısı 14 milyona yaklaştı. Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı, 17 Eylül itibarıyla 15 milyon 630 bin olurken, ülkeden ayrılanların sayısı 14 milyona yaklaştı.

Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

Ülkeye, Ukrayna'dan sadece dün 28 bin 600 kişinin girdiği aktarılarak, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 15 milyon 630 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 13 milyon 883 bin olduğu kaydedildi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, martta yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarından kaçan pek çok kişinin başka ülkelere gitmesi ya da Ukrayna'ya dönmeye karar vermesinin ardından Ukrayna'dan gelen yaklaşık 1,3 milyon savaş mültecisinin Polonya'da kaldığını belirtmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, nisanda kamu yayıncısı Polonya Radyosuna verdiği demeçte, ülkenin savaştan önce gelenler de dahil olmak üzere tahminen 3 milyon Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söylemişti.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor.