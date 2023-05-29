Ukrayna'dan İran'a 50 yıllık yaptırım kararı
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Ukrayna parlamentosu, Rusya'ya silah göndermekle suçladığı İran'a 50 yıl boyunca çeşitli alanlarda yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna parlamentosu Rusya'ya insansız hava araçlarının yanı sıra farklı türde silah sağlayan İran'a karşı çeşitli alanlarda 50 yıl boyunca yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı.
Ukrayna parlamentosu, Rusya'ya silah göndermekle suçladığı İran'a 50 yıl boyunca çeşitli alanlarda yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı.
Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna parlamentosu Rusya'ya insansız hava araçlarının yanı sıra farklı türde silah sağlayan İran'a karşı çeşitli alanlarda 50 yıl boyunca yaptırım uygulanması yönündeki kararı onayladı.
Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım kararının oybirliğiyle alındığını duyurdu. Zhelezniak ayrıca, Ukrayna'da insansız hava aracı üretimi yapan şirketlere vergi muafiyeti getirilmesi kararı alındığını aktardı. - KİEV