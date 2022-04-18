Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonu'nda" dedi.

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonu'nda" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 8 Nisan'da yaptığı Ukrayna ziyaretinde, AB üyeliği ile ilgili anketi getirdiğini belirten Zhovkva, "Ukrayna tarafında Ursula Hanım'ın getirdiği belgenin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB'ye alamaz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title