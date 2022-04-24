Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı - Haberler

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Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Ukrayna'dan ülkeye 2 milyon 935 bin mültecinin giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Ukrayna'dan ülkeye 2 milyon 935 bin mültecinin giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınıf Muhafızları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya 2 milyon 935 bin mülteci giriş yaptı. 23 Nisan'da 15 bin 100 mülteci, 22 Nisan'da ise 17 bin 700 mülteci sınırı geçti" denildi. Açıklamada, son haftada ülkeye giriş yapan mülteci sayısında düşüş görüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mülteci, Ukrayna, Polonya, Dünya, Haberler

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