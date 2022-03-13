Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus tarafının bombalı saldırıları devam ediyor. Önceki gün Mariupol'da içerisinde Türk vatandaşlarının da olduğu Süleymaniye Camii'nin bombalandığı iddia edilmişti.

"14 BİN 480 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında cami hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, "Savaş başladığından beri vatandaşlarımıza uyarı yönünde mesaj atmıştık. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Çatışma bölgesinde kalan vatandaşlarımız da var özellikle Mariupol'de. Lavrov ile görüşmemizde insani koridor konusunu da görüştük. İnsani ateşkes ve koridorun açılması gerekiyor, bu konuyu iki tarafla da konuşuyoruz" dedi.

"CAMİDE HASAR YOK"

Camide hasar olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, " Şehrin altyapısı gitmiş durumda, oradaki vatandaşlarla telefonla ulaşamıyoruz. Oradaki camide vatandaşlarımız var. Caminin bombalandığı yönünde haberler çıktı ancak caminin imamı iddiaları yalanlandı. Camide bir hasar yok. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor, çatışmalar devam ettiği için ve telefonlar kullanılmadığı için bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Caminin bombalandığını ilişkin paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Ukrayna'daki Türklerin sığındığı Süleyman Camii'nin bombalandığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Ukrayna'nın Mauripol kentinde Türklerin de içerisinde bulunduğu Süleyman Camii'nin Ruslar tarafından bombalandığı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, caminin bombalanmadığını ve sağlam olduğunu söyledi."

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