Ukrayna'daki savaşta zarar gören ambulans Berlin'de sergileniyor

Ukrayna'daki savaşta zarar gören bir ambulans, Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis'in (Bundestag) önünde sergileniyor. Ukraynalı, Litvanyalı ve Alman aktivistler, Ukrayna'daki savaşa dikkati çekmek için 'parçalanmış ambulans' adlı proje başlattı. Aktivistler, parçalanmış ambulans ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkati çekmek istediklerini açıkladı.

Ukrayna'daki savaşta zarar gören bir ambulans, Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis'in (Bundestag) önünde sergileniyor.

Ukraynalı, Litvanyalı ve Alman aktivistler, Ukrayna'daki savaşa dikkati çekmek için "parçalanmış ambulans" adlı proje başlattı.

Proje kapsamında Ukrayna'nın Harkiv kentinde zarar gören bir ambulans başkent Berlin'e getirildi.

Aktivistler, parçalanmış ambulans ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkati çekmek istediklerini açıkladı.

Projeyi organize edenler arasında yer alan aktivist Valentyna de Maar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulansın, Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırısı sonucu Harkiv bölgesinde insanları tahliye etmek için kullanılırken parçalandığını ve sürücüsünün ağır yaralandığını söyledi.

De Maar, parçalanmış ambulansı sergilemekle savaşın ve savaş suçlarının ne anlama geldiğini göstermek istediklerini belirtti.

Bu savaşta insanların acı çektiğini aktaran de Maar, "Federal Meclis milletvekillerini bilgilendirmek istiyoruz. Tahrip edilen hastaneyi buraya getiremeyiz. Bu aracın insanları tahliye etmek için yola çıktığı hastane kasıtlı bir şekilde 12 Mart 2022 misket bombalarla hedef alınarak vuruldu. Oradan çıkan araç da zarar gördü, sürücü de yaralandı." dedi.

De Maar, ambulansın daha önce Kiev, Vilnus ve Münih'te sergilendiğini ifade ederek, bundan sonra aracı Hamburg'da ve diğer Avrupa şehirlerinde insanlara göstereceklerini kaydetti.

Sergilenen ambulansı, aralarında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Saskia Esken'in de bulunduğu birçok milletvekili ve siyasetçi ziyaret etti.