Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılması kritik altyapıya verilen en önemli hasarlardan biri

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana kritik altyapılara verilen önemli hasarlardan birini teşkil ettiğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana kritik altyapılara verilen önemli hasarlardan birini teşkil ettiğini bildirdi.

ICRC'nin Twitter hesabından, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bu sabah bombalanarak yıkılması ve bölgede sele neden olmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, " Ukrayna'daki Nova Kahovka Barajı'nın yıkılması, Şubat 2022'den bu yana kritik altyapıya verilen en önemli hasarlardan birisini teşkil ediyor. Dnipro Nehri'nin her iki yakasındaki binlerce insan selden etkileniyor ve hayatları risk altında. Bunların birçoğu evsiz kalacak ve ciddi bir insani yardıma ihtiyaç duyacak." ifadeleri yer aldı.

Yerel makamlar ve Kızılhaç'ın ortaklarıyla birlikte olaydan etkilenenlere yardım için harekete geçtiği belirtilen paylaşımda, barajların uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel korumaya sahip olduğu da hatırlatıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Ukrayna temsilciğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Kahovka Barajı'nın yıkılması binlerce sivili tehlikeye atıyor, birçoğunu evsiz ve ciddi insani yardıma muhtaç durumda bırakıyor. Siviller ve sivil altyapı hedef alınmamalı." ifadeleri kullanıldı.