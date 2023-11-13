Ukrayna'daki askerler mobil banyo ile hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği Ukrayna'nın doğusundaki ön cephe hattında görevli askerlerin yıkanma ihtiyacı mobil banyoyla karşılanıyor.

24 Şubat 2022'den bu yana savaşın sürdüğü Ukrayna'da cephede bulunan askerler, oldukça zor koşullarda görevlerini sürdürüyor.

Çatışmaların sürdüğü her bölgede gece gündüz havadan ve karadan atışların devam ettiği ön cephe hattına girmek veya oradan çıkmak oldukça tehlikeli. Bu nedenle sıcak çatışmaların yoğunlaştığı noktalarda görevli askerlerin sağlık hizmeti alma veya yıkanma gibi ihtiyaçlarını karşılaması zorlaşıyor.

Mobil banyo, cephedeki askerlerin hijyenik ihtiyaçları için vazgeçilmez oldu

Ukrayna ordusunun 127. Bölgesel Savunma Tugayı, cephedeki askerlerin hijyen sorununu mobil banyolarla çözdü.

Doğu cephesinde faaliyetini sürdüren tugaya hediye edilen mobil banyo, çatışmaların sürdüğü noktalara yakın ve görece daha güvenli bölgelerde askerlere hizmet sunuyor.

Odun sobasıyla ısınan mobil banyoda tek seferde iki kişi duş alabiliyor.

127. Bölgesel Savunma Tugayı'nda görevli, "Orest" kod adını kullanan binbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ön cephede savaşan askerlere bulundukları yerlere en uygun ve güvenli noktada sıcak su hizmeti sunmanın artık mümkün olduğunu söyledi.

Orest, "Elbette bu mobil banyoyu ön cepheye, askerlerin savaştığı noktalara götürmemiz mümkün değil ama onlara en yakın ve daha güvenli bir noktaya kadar götürülebilir." dedi.

Özelikle ön cephedekilerin sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Orest, "Şimdi artık havalar soğuk. İnsanlar, cephedeki siperlerde bu soğukta yaşıyor. Onlara sıcak suyla banyo yapma fırsatı vermek son derece önemli." diye konuştu.

Orest, askerlere savaş ortamında her gün banyo yapma fırsatı sunulmasının elbette imkansız olduğunu vurguladı.

Banyoda suyun odun sobasıyla ısıtıldığı bilgisini paylaşan Orest, "Su deposu 500 litrelik. İki ayrı ısıtma sistemi var." ifadelerini kullandı.

Orest, mobil banyonun yüksek ve zorlu arazi şartlarına uygun askeri araca bağlı olduğunu sözlerine ekledi.