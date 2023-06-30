Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nde Radyasyon Tatbikatı Yapıldı

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS), Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nde (ZNPP) meydana gelecek olası bir radyasyon kazasına karşı tatbikat yaptıklarını açıkladı. Tatbikatta, kaza sonrası olası radyasyon kirlenmesine karşı tedavi istasyonlarının kurulması, kirlenmiş alanlarda ölçümler ve radyasyon temizleme gibi çalışmalar yapıldı. Tatbikata 800'den fazla acil durum görevlisinin katıldığı vurgulandı.

DSNS yetkililerinden tatbikata dair dün yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki nükleer santralde meydana gelebilecek olası bir 'radyasyon kazasına' karşı taktik ve uzmanlık tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatta, kaza sonrası olası radyasyon kirlenmesine karşı tedavi istasyonlarının kurulması, kirlenmiş alanlarda ölçümler ve radyasyon temizleme gibi çalışmalar yapıldı. Tatbikata 800'den fazla acil durum görevlisinin katıldığı vurgulandı.