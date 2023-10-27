Ukrayna'da yaralanan askerler zor şartlar altında tahliye ediliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaralanan askerler, sağlık ekipleri tarafından zor şartlar altında tahliye edilerek hastanelere sevk ediliyor. Tahliye süreci hakkında bilgi veren sağlık uzmanları, yaralı askerlere ilk yardımı sağlamak ve onları gerekli yere ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna'da çatışmalar esnasında yaralanan askerler cephe hattından zor şartlar altında tahliye edilerek sağlık ekiplerince hastanelere sevk ediliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentini ele geçirmeye çalışan Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusu yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Avdiyivka'daki çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerler tedavi için cephe hattından çıkarılarak ordudaki sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

İlk müdahalenin yapıldığı askerler, cephe yakınında bulunan sağlık merkezine götürülerek, yaralarının durumuna göre ülkenin büyük şehirlerindeki hastanelere sevk ediliyor.

Bölgede bulunan AA ekibi, yaralı askerlerin durumunu takip eden sağlık uzmanlarından tahliye süreci hakkında bilgi aldı.

"Görevimiz, yaralı askerlere ilk yardımı sağlamak ve onları gerekli yere ulaştırmak"

Soyadını belirtmek istemeyen askeri sağlık uzmanı İgor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın sürekli nöbet tuttuklarını ve tahliye süreci için hazır olduklarını söyledi.

Yaralı askerlerin cephe hattından alınmasının ciddi bir süreç olduğunu ve birkaç aşamadan oluştuğunu anlatan İgor, yaralının durumuna göre hareket ettiklerini belirtti.

İgor, "Ekiplerimiz tahliye sürecinin ikinci aşamasında yer alıyor. Yaralı askerler cepheden çıkarılıp bize teslim ediliyor, biz de yaralıları stabilizasyon merkezine ulaştırıyoruz. Görevimiz, yaralı askerlere ilk yardımı sağlamak ve onları gerekli yere ulaştırmak"

İlk müdahaleyi araç hareket halindeyken yaptıklarını ifade eden İgor, "Askerin yarasını sararak kanın durmasını sağlıyoruz. Stabilizasyon merkezine askeri ulaştırdıktan sonra oradaki sağlık uzmanları görevini yerine getiriyor. Onlar, turnikeyi çıkarıp yarayı temizliyor, yaralıya kan veriyor. Böylece, askerin yarasına müdahale ediliyor ve hayatta kalması sağlanıyor." diye konuştu.

Cephe hattına yakın yerlerde bulunduklarına dikkati çeken İgor, sağlık ekiplerinin zor şartlarda görevlerini yaptığını belirterek, "Bulunduğumuz yer bombalanabiliyor ve tahliye anında saldırılara maruz kalabiliyoruz. Geçenlerde tahliye esnasında onlarca metre uzakta misket bombası patladı. Bu nedenle hayatımız hep risk altında. Bu bir savaş sonuçta. Tahliye aşamalarında yer alanların hepsi elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Savaştan önce doktorluk yaptığını daha sonra da bir ilaç şirketinde çalışmaya devam ettiğini aktaran İgor, tahliye sürecinde yer alan sağlık uzmanlarının görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İgor, "Bir Ukraynalı olarak, insanların milliyetçi olmaktan korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim gücümüzdür. Ukrayna'nın kalplerimizde saklamamız, zafer için mücadele etmemiz ve her şeyin üstesinden geleceğimize inanmamız gerekiyor. Sarf ettiğimiz çaba zafere yöneliktir. Zaferden başka bir seçeneğimiz yok." dedi.