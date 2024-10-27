Ukrayna'da Yabancı Subaylara İzin Veren Yasa İmzalandı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yabancıların orduda subay pozisyonunda görev almasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik yasayı imzaladığı bildirildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etti.