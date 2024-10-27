Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'da Yabancı Subaylara İzin Veren Yasa İmzalandı

Ukrayna'da Yabancı Subaylara İzin Veren Yasa İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yabancıların Ukrayna ordusunda subay pozisyonlarında görev almasına olanak tanıyan yasayı imzaladı. Yasa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik birimlerinde yabancı askerlik hizmetini düzenliyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yabancıların orduda subay pozisyonunda görev almasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik yasayı imzaladığı bildirildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Savunma Ukrayna Hukuk Dünya

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü
İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ordunun harekatına katılan ünlü gazeteci binayı havaya uçurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.