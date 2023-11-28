Ukrayna'da Şiddetli Kar Fırtınası: 5 Ölü, 19 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa bölgesinde meydana gelen şiddetli kar fırtınası sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkede ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı.

KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Odesa bölgesinde meydana gelen şiddetli kar fırtınası nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkililer, Pazartesi gecesi Ukrayna'yı vuran şiddetli kar fırtınasının 17 bölgede ulaşımda aksamalara ve elektrik kesintilerine neden olduğunu belirtti.

Ukrayna Enerji Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların elektrik şebekelerine zarar vermesiyle ülkede 1.500'den fazla yerleşim biriminin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Bakanlık, ülkenin güneyindeki Odesa ve Mikolayiv, orta kesimindeki Dnipropetrovsk ve kuzeyindeki Kiev bölgesinin kar fırtınasından en çok etkilenen bölgeler olduğunu bildirdi.