Ukrayna'da sel felaketi: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Kahovka hidroelektrik santral barajının yıkılmasını takiben Herson bölgesindeki yoğun sel baskınları yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Bölgesel yönetim başkanı Andrei Alekseyenko Salı günü Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla doğrulanmış ölü sayısı Gola Pristan'da 12, Oleşki'de ise beş oldu" dedi.

Yetkili, başta Oleşki ve Gola Pristan olmak üzere, sel baskınlarından etkilenen yerlerdeki çalışmaların iletişim sorunları nedeniyle ciddi şekilde aksadığını ekledi.

6 Haziran'da Kahovka hidroelektrik santralini hedef alan bir saldırı, barajın çökmesine ve yoğun sele yol açarak çevrede yaşayan binlerce kişiyi bölgeyi terk etmeye zorlamıştı.