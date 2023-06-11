Ukrayna'da sel felaketi: 6 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'da Kakhovka barajının yıkılmasının ardından meydana gelen selde tahliyeler sürüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Herson bölgesinde 6 bin 26 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 'Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Herson bölgesinde selden etkilenenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların başlamasından bu yana 235'i çocuk, 6 bin 26 kişi tahliye edildi. EMERCOM, sel bölgesine 75 ton gıda ve 30 ton içme suyu ulaştırdı. Su seviyesi düşmeye devam ediyor ve EMERCOM, pompalar yardımıyla suyu dışarıya tahliye etmeyi sürdürüyor' denildi.

Ayrıca açıklamada, tahliye işlemlerinde 795 personelin görev aldığı bilgisi paylaşıldı.