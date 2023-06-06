Ukrayna'da sel felaketi: 1339 kişi tahliye edildi

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının ardından sel altında kalan yerlerde kurtarma çalışmaları ve risk altında bulunan bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün saat 16.00 itibariyle 1339 kişinini tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna'daki Kakhovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının ardından sel altında kalan yerlerde kurtarma çalışmaları ve risk altında bulunan bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün saat 16.00 itibariyle 1339 kişinini tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı polislerin ve Acil Durum Ekipleri (DSNS), aniden su basan yerlerde mahsur kalanları ve hayvanları kurtarmaya devam ettiklerini belirtip bölge halkına çağrıda bulundu. Bakanlık açıklamasında "Herson bölgesi sakinleri, tahliye ederseniz evcil hayvanlarınızı ihmal etmeyin: onları bağlı bırakmayın, kafeslerinden çıkarın veya mümkünse yanınıza alın. Tüylülere kurtuluş için bir şans verin" ifadelerini kullandı.