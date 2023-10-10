Ukrayna'da savaşın izleri: Kamyanka köyü yeniden inşa ediliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en derin izlerinin görüldüğü Kamyanka köyüne dönen vatandaşlar, evlerini inşa ederek hayat düzenini yeniden kurmaya çalışıyor. Köydeki evlerin çoğu saldırılarda hasar görmüş durumda ve nüfus da azalmış durumda.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derin izlerinin görüldüğü Kamyanka köyüne dönen vatandaşlar, evlerini inşa ederek hayat düzenini yeniden kurmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Kamyanka köyü, yoğun saldırılara uğrayarak Mart 2022'de Rus ordusunca ele geçirildi ve yaklaşık 6 ay Rusların elinde kaldı.

Eylül başında Ukrayna güçlerinin yeniden üzerinde kontrolü sağladığı Kamyanka'daki evlerin neredeyse tamamı saldırılarda ciddi hasar görmüş durumda. Altyapı ve yolların tahrip edildiği köye dönen Ukraynalılar, evlerini onarıyor, bazıları da yeniden ev inşa ediyor.

Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 1200 olan Kamyanka'da, şu anda 70'e yakın kişi hayatını sürdürüyor.

"Yeniden ev inşa ediyoruz"

Kamyanka'ya dönen Volodimir Korniyça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada doğduğunu ve bu nedenle geri döndüğünü, şimdi de yeniden ev inşa ettiğini söyledi.

Geçen yıl savaş başladığında yaşadıklarını anlatan Korniyça, "Köyümüz geçen yıl martta Rus ordusu tarafından bombalanmaya başladı. Saldırılar; uçak, füze, topçularla yapıldı. Çatışmalar esnasında Rus tankları, evlere atış yaptı." ifadesini kullandı.

Korniyça, köydeki evlerin saldırılar esnasında bombalandığını ve hasar gördüğünü belirterek, "Evim harabeye dönüştü, şimdi yeniden ev inşa ediyoruz. Aynı durum köydeki evler için de geçerli. Anne babamın, kardeşimin, kız kardeşimin evleri temeline kadar yok edildi. Burada çok akrabam vardı. Hepimizin evlerini Ruslar yok etti." dedi.

Mart-Eylül 2022'de köyün Rus ordusunun elinde bulunduğuna dikkati çeken Korniyça, savaş öncesi nüfusu 1200 olan Kamyanka'da şu anda 70 kadar sivilin köye döndüğünü dile getirdi.

"Yeni hayata başladık"

Volodimir Korniyça'nın eşi Lydmila Korniyça da savaş nedeniyle köyden ayrılmalarının kendileri için zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki hayatımızı terk etmemiz gerekiyordu, bu çok zor bir şey. İneklerimiz burada kaldı. Kısa zamanda geri döneceğimizi umuyorduk ama buradan çıkmasaydım, hayatta kalmazdım. Buradan kaçanlar ağlıyordu. Ayrıca nereye gideceğimizi de bilmiyorduk. Köpeklerimizi yanımıza aldık ve çıktık."

Dnipro bölgesindeki akrabalarında bir süre kaldıklarını anlatan Korniyça, "Ordumuz Kamyanka'yı kurtardıktan sonra köye döndük ve yeni hayata başladık." dedi.