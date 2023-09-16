Ukrayna'da Savaşın İçinden Gelen İevgeniia Çağlar: 'Savaşın Bir An Önce Bitmesini İstiyoruz'

Ukrayna'daki savaşa karşı Kuşadası'ndan yükselen çığlık: "İnsanlar korku ve stres içinde yaşıyor"

Çocuklar sığınaklarda bomba sesleri altında eğitim görüyor

AYDIN - Rusya ile Ukrayna arasında olan savaş yaklaşık iki yılı geride bıraktı. Yaklaşık 10 yıl önce Kuşadası'na yerleşen İevgeniia Çağlar, abisinin vatanını savunmak için askere alınacağını öğrenince, iki günlük zorlu bir yolculuğun ardından ülkesine gitti. Ukrayna'dan acı dolu hikayelerle dönen Çağlar, "Ukrayna'da çocuklar çok zor durumda. Sığınaklarda bomba sesleri altında eğitim görüyorlar. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

Ukrayna'da anlatılanın ötesinde acılar yaşandığına değinen İevgeniia Çağlar, "Ülkeme uzun süredir gitmek istiyordum fakat savaş nedeniyle gidemiyordum. Abimin askerliğe çağırıldığını duyunca gitme zamanımın geldiğini anladım. İki günlük zorlu bir yolculukla ülkeme varabildim. Havaalanları faaliyette olmadığı için ulaşımı otobüs ile sağladım. Yolda yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldık. Çünkü bir gün öncesi Rus kuvvetleri doğu bölgemizde 40 tonluk bir buğday aracını yakmıştı ve ilk düşündüğüm şey iyi ki bir gece önce gitmediğim oldu" dedi.

"İnsanlar korku ve stres içinde yaşıyor"

Döndüğünde bulduğu halkının bıraktığı halkı gibi olmadığını üzülerek ifade eden İevgeniia Çağlar, "İlk gözüme çarpan şu oldu; insanlar çok mutsuz ve yorgun. Eskiye dönmek istiyorlar. Savaşın olmadığı bir Ukrayna istiyorlar. Ukrayna'da yaralı askerlerin getirildiği hastaneye gidip moral vermeye çalıştım. Türkiye'den yanımda tatlılar ve gitarımı götürdüm. Savaşta yaralanan askerlere destek olmak istedim. Hastaneye gittiğimde ne tepkiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Belki de beni kovacaklardı, istemeyeceklerdi. Ben yine de hepsine şarkı söyleyip gitar çalmak istediğimi söyledim. Birçoğu beni dinledi ve mutlu oldu. Onları savaştan bir an olsun uzaklaştırmama izin verdikleri için mutlu oldum. 5 saat boyunca yemek ve içmek bile aklıma gelmedi. Kendimi İkinci Dünya Savaşı'nda gibi hissettim. Onlara kahraman olduklarını söyledim, bizim için kahramanlar" dedi.

"Abim askere çağrıldığında içimden bir parça koptu"

Abisinin Ukrayna hükümeti tarafından askere çağırıldığında hissettiklerini anlatan İevgeniia Çağlar, "Bugünün geleceğini biliyordum. Çünkü bir sürü arkadaşlarımın eşlerini askere çağırdılar. İçimden bir parçanın koptuğunu hissettim. Korkuyordum ve hala korkuyorum çünkü ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Bir sürü yaralı dönen askerler dönebildiklerine bile seviniyorlar. Birçok insan kayıp veya ölüyor. Korku içinde yaşayarak dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor" dedi.

"Çocuklar sığınak ve bodrum katlarında eğitim görüyor"

Çocuklar için yaşamın daha zor olduğuna değinen İevgeniia Çağlar, "Okullar açıldı fakat sadece bodrumu ve sığınağı olan okullarda çocuklar eğitim görebiliyor çünkü savaştan korunmaları ve saklanmaları lazım. Çocuklar için hayat herkesten daha zor. Ukrayna'da savaş merkeze uzak bölgelerde daha yoğun yaşanıyor. Yine de bütün bölgeler her gece korkuyu yaşıyor ve insanlar ölüyor" diye konuştu.

"Keşke sesimizi güçlü ülkeler duysa"

Türkiye'den destek gördüklerini ifade eden İevgeniia Çağlar, "Türkiye'de bize destek olan ve sesimizi duyan herkese teşekkür ederim. Keşke güçlü diğer ülkeler de bizi duysa. Savaşı durdurun, bugün bizim ülkemiz zarar görüyor ama yarın başka ülkeler de görecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.