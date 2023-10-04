Ukrayna'da Savaşın Anlamı: Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Matviichuk'tan Açıklama

2022 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandra Matviichuk, Ukrayna-Rusya savaşı ve yaşananların dünya için taşıdığı önemi anlattı. Matviichuk, savaşın korkunç bir şey olduğunu vurgulayarak, uluslararası düzenin tehlikede olduğunu ifade etti.

2022 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan insan hakları örgütlerinden Sivil Özgürlükler Merkezinin Başkanı Oleksandra Matviichuk, Ukrayna genelinde bir dayanışma olduğunu vurgulayarak, "Hala büyük çaplı bir işgal sırasında yaşamanın ne anlama geldiğini anlatmak için uygun kelimeleri arıyorum. Söylemek istediğim şey, hiçbir ulusun bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyeceğim, çünkü savaş korkunç bir şey." dedi.

Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda konuşan Matviichuk, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Matviichuk, Ukrayna'da yaşananların sadece bu ülkenin sorunu olmadığını belirterek, "Eğer Rusya başarılı olursa, tüm dünyayı güçlü bir askeri potansiyele sahip nükleer silah sahibi devletlerin uluslararası düzeni bozabileceğine ikna edecektir. Oyunun kurallarını tüm uluslararası topluma dikte edebilir ve hatta uluslararası kabul görmüş sınırları zorla değiştirebilir. Bu durum dünyadaki diğer liderleri de aynı şeyi yapmaya teşvik edecektir." diye konuştu.

Ukraynalıların savaşmak, hayatta kalmak ve özgürlüklerini savunmak için büyük istek duyduklarının altını çizen Matviichuk, Ukrayna genelinde muazzam bir dayanışma olduğunu vurgulayarak, "Hala büyük çaplı bir işgal sırasında yaşamanın ne anlama geldiğini anlatmak için uygun kelimeleri arıyorum. Söylemek istediğim şey, hiçbir ulusun bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyeceğim, çünkü savaş korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Savaşın Şubat 2022'de değil 2014'te başladığını belirten Matviichuk, "Putin'in bu savaşı NATO'dan korktuğu için değil, Rusya sınırına yaklaşan özgürlük fikrinden korktuğu için başlattığını hatırlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Matviichuk, savaştan kurtulan yüzlerce insanla bizzat görüştüğünü ve korkunç hikayeler duyduğunu da sözlerine ekledi.