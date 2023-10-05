Ukrayna'da sağlık merkezlerine 1243 saldırı gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik 1243 saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

DSÖ'nün Ukrayna Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki sivil tesislere yönelik saldırılara yer verildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Ukrayna'daki sağlık tesislerine ve sivil alanlara yönelik başka bir acımasız saldırı karşısında sarsıldığı belirtilerek, "Bu, bir şiddet eylemidir. Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine yönelik 1243 saldırı doğrulandı. DSÖ, ihtiyaçların karşılanması için yerel otoritelerle birlikte çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.