Ukrayna'da Rus Milletvekillerine Hapis Cezası

Ukrayna'da, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın 18 milletvekilinin gıyaben 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, 91 Duma milletvekilinin Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaşın başlatılmasına katkıda bulunduğuna dair inkar edilemez kanıtlar toplandığı belirtildi.

Açıklamada, milletvekillerinden 18'inin 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, diğer 73 Rus milletvekili hakkında ise iddianamenin mahkemeye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

"Yetkililerin 15 Şubat 2022'de geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması için Rusya Devlet Başkanı'na çağrıda bulunma kararını desteklediği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"22 Şubat ise (söz konusu milletvekilleri) Kremlin ile Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti terör örgütleri arasındaki sözde dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasının onaylanması için oy kullandılar. Moskova bu kararı, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı silahlı saldırı başlatmak için resmi dayanak olarak kullandı."

Açıklamada, hapis cezasına çarptırılan 18 Rus milletvekilinin Rusya topraklarında bulunması sebebiyle cezalarının başlangıç tarihinin fiilen gözaltına alındıkları günden itibaren belirleneceği kaydedildi.