Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Rus istihbaratına bilgi aktaran bir kişi gözaltına alındı

Dünya Haberleri

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Harkiv'de Rus istihbaratına bilgi aktardığı tespit edilen 52 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin Ukrayna mevzilerinde casusluk faaliyeti yapan bir ajan grubunun üyesi olduğu aktarıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Harkiv'de Rus istihbaratına bilgi aktardığı tespit edilen 52 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

SBU'dan yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin Ukrayna mevzilerinde casusluk faaliyeti yapan bir ajan grubunun üyesi olduğu aktarıldı. Ayrıca söz konusu kişinin savaşın başlarında 'işe alındığı', Ukrayna ordusunun mevzilerindeki personel sayısı, silahlar ve askeri grupların koordinatlarını gözlemlediği ifade edildi. Açıklamada, 'Kendisi şu anda gözaltında tutulmaktadır. Suçun tüm koşullarını belirlemek için soruşturma devam etmektedir. Suçlu ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıyadır' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Harkiv Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title