Ukrayna'da Rus istihbaratına bilgi aktaran bir kişi gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Harkiv'de Rus istihbaratına bilgi aktardığı tespit edilen 52 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

SBU'dan yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin Ukrayna mevzilerinde casusluk faaliyeti yapan bir ajan grubunun üyesi olduğu aktarıldı. Ayrıca söz konusu kişinin savaşın başlarında 'işe alındığı', Ukrayna ordusunun mevzilerindeki personel sayısı, silahlar ve askeri grupların koordinatlarını gözlemlediği ifade edildi. Açıklamada, 'Kendisi şu anda gözaltında tutulmaktadır. Suçun tüm koşullarını belirlemek için soruşturma devam etmektedir. Suçlu ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıyadır' denildi.