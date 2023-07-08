Ukrayna'da Rus İşgali Sonucu 9 Bin 177 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya'nın işgalinin başladığı günden itibaren 9 bin 177 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 bin 993 sivilin ise yaralandığını duyurdu. OHCHR dün yayınladığı Ukrayna raporunda Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında toplamda 9 bin 177 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 bin 993 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Ölüm ve yaralanma dahil sivil kayıplarla ilgili hazırlanan detaylı raporda, cinsiyeti tespit edilen sivil kayıpların yüzde 61'inin erkek, yüzde 39'nun ise kadın olduğu belirtilerek yine cinsiyeti belli olan 'çocuk kayıplardan' yüzde 57.2'sinin erkek ve 42.8'inin kız olduğu vurgulandı. Raporda çocuk ölümleri için '24 Şubat 2022'den 30 Haziran 2023'e kadar OHCHR, Ukrayna'da çocuklar arasında 1.630 sivil kayıp kaydetti: 535 kişi öldü ve 1.095 kişi yaralandı. Gerçek sayıları oldukça yüksektir' denildi. Raporda şu ifadeler yer aldı; 'Belirli yerlerde bireysel sivil kayıplara ilişkin birçok rapor hala doğrulanmayı beklediğinden, gerçek sivil kayıp sayısı önemli ölçüde daha yüksektir. Bu tip yerler arasında Mariupol (Donetsk bölgesi) ve Lysychansk, Popasna ve Sievierodonetsk (Luhansk bölgesi) yer almaktadır.' OHCHR, Rusya topraklarında ise 58 kişinin yaşamını yitirdiği ve 229 kişinin ise yaralandığına dair bilgi aldıklarını belirtti. Yetkililer en çok sivil ölümlerinin Mart ve Nisan 2022'de, en düşük sivil ölümünün ise Şubat 2023'te meydana geldiğini belirtti. Raporda, sivil kayıpların en fazla füze saldırısında yaşandığı ve ateşli silahlar dışında sivil kayıpların mayın ve patlayıcılardan kaynaklandığı ifade edildi. Füze saldırılarında 7 bin 653 ve ateşli silahlarla 1.231 sivil kayıp meydana gelirken mayın ve patlayıcılarla 293 kişi yaşamını yitirdi.