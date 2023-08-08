Ukrayna'da Rus Füze Saldırısında Beş Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kasabasına yönelik Rus füze saldırısında en az beş kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Saldırının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Pokrovsk kasabasına yönelik Rus füze saldırısında en az beş kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ihor Klimenko, ölenlerin dördünün sivil, birinin ise devlet yetkilisi olduğunu söyledi. Saldırıda 31 kişi de yaralandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıda ölenlerden “kurbanlar” diye bahsetti ancak herhangi bir sayı vermedi.

Saldırının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Pokrovsk, Donetsk şehrine 70 kilometre mesafede. Savaş öncesinde kasabanın nüfusu yaklaşık 60 bindi.

Klymenko, ilk saldırıda dört sivilin öldürüldüğünü ve ikinci saldırıda da acil servislerden bir yetkilinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralananlar arasında 19 polis memuru, beş kurtarıcı ve bir çocuk olduğu belirtildi.

Zelenskiy, Rus saldırılarının "sıradan konutları" vurduğunu belirterek, en üst katı çökmüş beş katlı bir binanın videosunu yayımladı.

Videoda enkazların temizlendiği, arama kurtarma ekiplerinin insanları ambulanslara taşıdığı da görüldü.

Donetsk Valisi Pavlo Krilenko saldırılarda iki konut ve bir otelle birlikte restoran, dükkan ve idari binaların hasar gördüğünü söyledi.

Krilenko olası yeni saldırılara karşı halka sığınaklara gitmesi yönünde uyardı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Pazartesi akşamı Kharkiv Bölgesi'ne yönelik saldırıda yine özel konutların vurulduğunu ve en az iki sivilin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını söyledi.