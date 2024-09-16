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Ukrayna'da Orman Yangını: 680 Hektar Alan Yanıyor

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Ukrayna'nın Poltava bölgesinde çıkan orman yangını 680 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Kurtarma ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, bazı vatandaşlar tahliye edildi.

UKRAYNA'NIN Poltava bölgesinde çıkan orman yangının gece boyu müdahaleler sürdü. Yangının 680 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtarma ekipleri Poltava bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangınını söndürmeye devam ediyor. Yangının kapladığı toplam alan yaklaşık 680 hektardır. Şu anda kuru bitki örtüsü ve orman çöpleri yaklaşık 70 hektarlık bir alanda yanmaktadır. Kurtarma ekipleri Poltava-Kobelyaki elektrikli treninin 57 yolcusunu tahliye etti. Yerel yetkililer Mankivka köyünün 7 sakinini tahliye etti. Hasar gören özel ev ve binaların sayısı tespit ediliyor. Yangının söndürülmesinde toplam 411 personel ve 67 araç görev almaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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