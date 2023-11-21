Ukrayna'da Onur ve Özgürlük Günü kutlamaları düzenlendi

Ukrayna'da, 10 yıl önce Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirmesiyle sonuçlanan 'meydan olayları'nda hayatını kaybedenleri anmak için etkinlikler düzenlendi. Ukrayna'da 21 Kasım 'Onur ve Özgürlük Günü' olarak kutlanıyor.

Ukrayna'da, 10 yıl önce Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirmesiyle sonuçlanan "meydan olayları"nda hayatını kaybedenleri anmak için etkinlikler düzenlendi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı ertelemesi üzerine başlayan protestoların anısına 2014'ten bu yana 21 Kasım ülkede "Onur ve Özgürlük Günü" olarak kutlanıyor. Ulusal bayram niteliği taşıyan bu özel gün, ülkede özgürlük ve demokrasiyi sembolize ediyor.

Kasım 2004'te Viktor Yuşçenko ve Rus yanlısı Viktor Yanukoviç'in yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçları ülkede "Turuncu Devrim'in" yaşanmasına neden oldu.

Seçimleri Yanukoviç'in kazandığının duyurulması, başkent Kiev'de protestolara yol açtı. Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayan gösterilerin büyümesi üzerine Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada, seçimleri iptal etti.

Yuşçenko, Aralık 2004'te tekrarlanan seçimleri kazandı ve ülkenin üçüncü devlet başkanı oldu.

Ancak 2010'daki devlet başkanlığı seçimini Rus yanlısı Yanukoviç kazandı. Yanukoviç'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi üzerine Kasım 2013'te Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protestolar başladı.

Tam 94 gün süren protestolar tarihe "Yevromaydan" adıyla geçti. Göstericilerle kolluk kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 2 bin 400'den fazla kişi de yaralandı. Olaylar Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in görevden alınmasıyla sonuçlandı.

Yanukoviç'in devrilmesinin ardından geçici olarak iktidara gelen Oleksandr Turçinov'un ardından Batı yanlısı Petro Poroşenko, seçimle devlet başkanlığı görevine geldi. Batılı reformları hızlandıran Poroşenko, 2014'te, 21 Kasım'ın "Onur ve Özgürlük Günü" olarak kutlanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kiev'de anma etkinlikleri yapıldı

Kiev'de yapılan anma etkinliğine Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, başkent Kiev'e gelen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile "Onur devrimi" sırasında hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen törene katıldı.

Zelenskiy, eşi ve Cumhurbaşkanı Sandu, Cennetteki Yüz Kahramanların Sokağı'ndaki haça kandil yerleştirdi, protestolarda ölen aktivistlerin portreleri önünde saygı duruşunda bulundu.

"10 yıl önce Ukraynalılar, kanunsuzluğa karşı ilk karşı taarruzu başlattı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, 10 yıl önce yeni bir mücadele sayfasını açtıklarını belirterek, "10 yıl önce Ukraynalılar, kanunsuzluğa ve Avrupa geleceğimizden mahrum bırakma girişimlerine karşı ilk karşı taarruzu başlattı." dedi.

Zelenskiy, "her geçen yıl adım adım AB bayraklarındaki yıldızlar çemberinde Ukrayna'nın da yıldızının parlamasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını" belirtti.