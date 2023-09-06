Ukrayna'da Misket Bombası Kullanımı Sonucu 890 Kişi Hayatını Kaybetti

Merkezi İsviçre'de bulunan Misket Bombası Koalisyonu'nun (CMC) yayımladığı rapora göre, Ukrayna'daki savaşta misket bombası kullanımına bağlı olarak en az 890 kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi.

Merkezi İsviçre'de bulunan Misket Bombası Koalisyonu'nun (CMC) yayımladığı raporda, Ukrayna'daki savaşta misket bombası kullanımına bağlı olarak en az 890 kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ifade edildi.

CMC tarafından yayımlanan Misket Bombası İzleme 2023 raporunda, Ukrayna- Rusya savaşında en az 890 kişinin misket bombası kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi. Raporda, Rusya'nın bu bombaları daha sık kullandığı ifade edilerek, "Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana bu ülkede defalarca misket bombası kullandığı, Ukrayna'nın ise daha az ölçüde kullandığı ortaya koyulmaktadır. Sadece Ukrayna'da misket bombası saldırıları 2022 yılında büyük çoğunluğu sivil olmak üzere en az 890 kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

BOMBALAR, 8 FARKLI ÜLKEDE KULLANILDI

Raporda, bu bombaların 8 farklı ülkede kullanıldığı, can kayıpları ve yaralanmaların yüzde 95'ini sivillerin oluşturduğu ifade edilerek, "Misket bombası kayıplarının yüzde 95'ini siviller oluşturmaktadır. 2022'de sekiz ülkede (Azerbaycan, Irak, Laos, Lübnan, Myanmar, Suriye, Ukrayna ve Yemen) en az 1172 yeni misket bombası zayiatı yaşanmıştır. Bunlardan 987'si misket bombası saldırılarında, en az 185'i ise misket bombası kalıntıları nedeniyle ölmüş ya da yaralanmıştır. Misket bombası kalıntılarından kaynaklanan kayıpların yüzde 71'ini çocuklar oluşturmaktadır" denildi.

MİSKET BOMBASI NEDİR?

Misket bombaları, topçu, roket, füze ve havan mermileri ile yerden veya havadan, uçaklar tarafından atılan bombalardır. Bu bombalar, havada açılarak çok sayıda mühimmatı veya parçaları geniş bir alana dağıtır. Birçok mühimmat ilk çarpışmada patlamaz ve temizlenip imha edilene kadar yıllarca kara mayınları gibi ayrım gözetmeksizin yaralayan ve öldüren silahlara dönüşür.