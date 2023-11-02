Ukrayna'da Mayın Patlamalarında 264 Sivil Hayatını Kaybetti

Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna'da mayın kaynaklı patlamalarda en az 264 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Özel Ulaştırma Servisi'nin açıklamasına göre, 2022'nin Şubat ayından bu yana Ukrayna'da kara mayını kaynaklı en az 561 olay meydana gelirken, bu olaylarda 571 kişi yaralandı.

KİEV, 2 Kasım (Xinhua) -- Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna'da mayın kaynaklı patlamalarda en az 264 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Özel Ulaştırma Servisi'nin Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022'nin Şubat ayından bu yana Ukrayna'da kara mayını kaynaklı en az 561 olay meydana gelirken, bu olaylarda 571 kişi yaralandı.

Olayların çoğunun tarım arazilerinde, yollarda, bahçelerde ve ormanlarda meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna hükümetine göre potansiyel olarak ülke topraklarının yaklaşık 174.000 kilometrekarelik kısmında kara mayını ve diğer patlamamış mühimmatlar bulunuyor.