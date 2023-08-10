Ukrayna'da Kupyansk ilçesine bağlı 37 köy tahliye edilecek

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk ilçesine bağlı 37 köyün zorunlu olarak tahliye edileceği belirtildi. Kupyansk İlçesi Askeri İdare Başkanı tarafından alınan karara göre, Rusya'nın saldırıları nedeniyle köylerin tahliyesi gerçekleştirilecek.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk ilçesine bağlı 37 köyün zorunlu olarak tahliye edileceği belirtildi.???????

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kupyansk İlçesi Askeri İdare Başkanı Andrey Kanaşeviç, ilçedeki köylerin tahliyesine ilişkin kararı imzaladı.

Karara göre, Kupyansk'a bağlı 37 yerleşim yeri zorunlu olarak tahliye edilecek.

Ukrayna'da yoğun çatışmalara sahne olan Kupyansk yönünde Rusya'nın saldırıları sürüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Kupyansk yönünde Ukrayna birliklerinin Sinkivka ve İvanivke yerleşim yerlerinde Rus saldırılarını başarıyla püskürttüğünü ileri sürerek, bu yönde 10'dan fazla yerleşim yerinin Rus ordusunun topçu ve havan topu saldırılarından etkilendiğini açıkladı.