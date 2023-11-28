Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ülkede aşırı hava koşulları nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kar fırtınası ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna'da Kar Fırtınası: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ülkede aşırı hava koşulları nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Klimenko Salı günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, şiddetli rüzgarların eşlik ettiği kar fırtınasının ülkenin güneyindeki Odesa bölgesinde 5, komşu Mikolayiv bölgesinde ise 2 kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

Diğer can kayıpları ise Kiev'de ve ülkenin doğusundaki Harkov kentinde meydana geldi.

Elektrik şebekelerinin tipiden zarar görmesi nedeniyle, Salı sabahı itibarıyla ülkenin 11 bölgesindeki 411 yerleşim birimi elektriksiz kaldı.

Ukrayna'da Pazar akşamından bu yana yoğun kar yağışı görülüyor.