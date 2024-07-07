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Ukrayna'da kamyon ve minibüs çarpışması: 14 kişi hayatını kaybetti

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Ukrayna'nın batısındaki Rivne kenti yakınlarında meydana gelen kazada, kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemezken, kamyonun motor bölümünde yangın çıktığı bildirildi. Kazada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın batısındaki Rivne kenti yakınlarında kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz tespit edilemediğini, kaza sonucu kamyonun motor bölümünde yangın çıktığını duyurdu. Kazada, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Servisten paylaşılan fotoğraflarda, hem kamyonun hem de minibüsün ağır hasar aldığı görüldü. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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