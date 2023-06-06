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Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi. Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi. Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi.

Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.

Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi.

Sosyal medyadan paylaşılan kayıtlarda, Rusların geçici olarak ilhak ettiği Oleşki kasabasında su seviyesinin her geçen saat yükseldiği, evlerin neredeyse tamamen su altında kaldığı görüldü.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, Oleşka yakınlarında Kırım'a giden kara yolunun tamamen su altında kaldığına ilişkin görüntü paylaştı.

Herson'un hem Rusya hem Ukrayna kontrolündeki yerlerde tahliye işlemleri yoğunlaştı.

Gönüllülerin botlarla tahliyeye destek verdiği bölgede sakinler hayvanlarını da kurtarmaya çalıştı.

Ukraynalı yetkililere göre, barajın suyu 24 saat boyunca yerleşim yerlerine doğru etkili şekilde akmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Dünya

Hidroelektrik Santrali Ukrayna Herson Rusya Dünya Haberler

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