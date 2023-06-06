Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu bazı yerleşim yerlerinde su seviyesi evlerin çatısına kadar yükseldi. Baraj sularının etkilediği Herson bölgesindeki son durum bölge sakinlerince kaydedildi. Ukrayna topraklarında Rusya ile devam eden savaşta, top atışlarıyla isabet alan Kahovka Barajı yıkıldı.