Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu sel felaketi: 5 ölü

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle, 5 kişinin öldüğü bildirildi. Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a bağlı Yeni Kahovka şehrinin sözde yetkilisi Vladimir Leontiyev, Kahovka Barajı'na yakın Yeni Kahovka şehrinde hayvan otlatan 7 kişinin sele kapıldığını belirterek, 7 kişiden 5'i boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Herson'daki sözde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Alla Barhatnova ise sel nedeniyle toplam 41 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.