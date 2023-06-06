Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu sel riski altında olan halk tahliye ediliyor

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rusya'nın kontrolünde bulunan Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu sel riski altında olan halkın tahliyesine başlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ndeki duruma ilişkin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini acil topladığını belirtti.

"Rusların dün gece Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin yapılarını içeriden patlattığını" ileri süren Zelenskiy, "Yaklaşık 80 yerleşim yeri sel bölgesinde bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Zelenskiy, riskli bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi ve Kahovka Barajı'ndan su temin edilen tüm kasaba ve köylere içme suyu sağlanması talimatı verildiğini aktardı.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu Herson bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde güvenlik durumunun kritik bir seviyeye ulaştığı, bu nedenle halkın tahliyesine başlandığı vurgulandı. Açıklamada, halkın otobüslerle önce Herson şehrine, oradan tahliye trenleriyle güvenli şehirlere ulaştırılacağı ifade edildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Herson'dan ilk tahliye treninin, saat 13.00'te hareket ettiğini kaydetti.