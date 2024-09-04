Ukrayna'da Kabinede Köklü Değişiklik: Dışişleri Bakanı İstifa Etti

(ANKARA) - Ukrayna'da kabinede köklü değişikliğe gidiliyor. Bazı bakanlar ve başbakan yardımcıları istifalarını Ukrayna Parlementosu'na sunarken, son olarak Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa ettiği açıklandı.

Ukrayna Parlemento Başkanı Ruslan Stefanchuk, sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa ettiğini duyurdu. Stefanchuk, "Başvuru en yakın genel kurul toplantılarından birinde değerlendirilecektir" ifadesini kullandı.

Ukrayna kabinesinde dün Adalet Bakanı Denys Malyuska, Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina, Başbakan Yardımcısı ve Yeniden Entegrasyon Bakanı Irina Vereshchuk ve Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets, istifalarını parlamentoya sunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Shurma'yı görevden almıştı. Ukrayna Parlamento Üyesi Alexey Goncharenko, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasını sunacak bir sonraki kabine üyesi olacağını söylemişti. Goncharenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,"Sırada Dmitry Kuleba var. Kendisine, istifa mektubunu yazması için kalem ve kağıt verildi bile. Bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna hükümet kabinesinde köklü değişiklik olacak

Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi David Arakhamiya, kabinenin yüzde 50'sinden fazlasını etkileyecek bir değişiklikten geçtiğini söyledi.

Ukrayna medyası Dışişleri Bakanı Kuleba'nın da görevlerini kaybetmesi muhtemel kişiler arasında olduğunu bildirmiş, ancak bugüne kadar Kuleba ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kuleba, Mart 2020'de Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş ve Şubat 2022'den bu yana süregelen Rusya-Ukrayna savaşı boyunca görevine devam etmişti. Kubela, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna'nın Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilcisi olarak atanmıştı.