Ukrayna'da Hidroelektrik Santrali'nde Patlama Sonucu Baraj Çöktü

Ukrayna'nın güneyinde, Herson yakınlarında bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde meydana gelen patlama sonucu baraj çöktü. Herson kentindeki Ukrayna vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyarılırken, tehlike altındaki bölgelerde tahliye kararı verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson yakınlarında bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali'ni vurduğunu ve barajın çöktüğünü duyurdu. Görüntülerde, barajın çöken noktasından hızlı bir akıntı oluştuğu görüldü. Zelenski, yaptığı açıklamada, 'Kakhovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması, Rusya'nın Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünya için teyit etmektedir. Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır, çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar. Güvenliği geri getirecek olan sadece Ukrayna'nın zaferidir. Bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar. Tüm servisler çalışıyor. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni topladım. Lütfen sadece resmi ve doğrulanmış bilgileri yayınlayın' dedi.

HERSON'DA TAHLİYE OPERASYONU

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, barajın yakınlarında bulunan Herson kenti ve çevresindeki tehlike altındaki bölgelerden tahliyelerin başladığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, 'Ulusal Polis ve Herson Bölgesi Devlet Acil Durum Servisi birimleri, Dnipro Nehri'nin sağ kıyısındaki Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka, Ivanivka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove köyleri ve Herson şehrinin bir kısmı, Korabel Adası gibi potansiyel sel bölgelerindeki sivil nüfusu uyarmak ve tahliye etmek üzere alarma geçirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

Polis, vatandaşları elektronik aletlerin kapatılması, önemli evrak ve eşyaların güvenli bir yere koyulması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Rusya'nın yanıltıcı bilgiler yaydığı, sadece Ukrayna'nın yetkili kurumlarının paylaştığı bilgilerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

'ÇEVREYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu'ndan (Energoatom) yapılan yazılı açıklamada, barajın yıkılmasının çevreyi ve bölgede yaşayanları olumsuz etkileyeceği ifade edilerek, 'Kakhovka hidroelektrik santralinin yıkımı, çevreyi ve önümüzdeki yıllarda yüz binlerce insanın hayatını olumsuz yönde etkileyecek olan, son yıllarda dünyada yaşanan en büyük insan yapımı ve insan kaynaklı felakettir. Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurmak, yenilgi ve utançtan kaçınmak için Kremlin suçluları harekete geçiyor. Bu savaşta çıtayı yükseltmek için her şeyi yapmaya hazırlar. Günümüz Rusya'sı küresel bir tehdittir. Bu sorunu sadece güç çözebilir' denildi.

IAEA: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki uzmanların, Kakhovka barajındaki yıkıma ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Ajanstan yapılan açıklamada, 'IAEA, Ukrayna'nın Kakhovka barajındaki hasar raporlarından haberdar. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki IAEA uzmanları durumu yakından takip etmektedir. Santralde acil bir nükleer güvenlik riski yok' denildi.