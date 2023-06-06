Ukrayna'da Hidroelektrik Santrali'nde Patlama: Baraj Çöktü, Tahliye Kararı Verildi

Ukrayna'nın güneyinde, Herson yakınlarında bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde meydana gelen patlama sonucu baraj çöktü. Herson kentindeki Ukrayna vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyarılırken, tehlike altındaki bölgelerde tahliye kararı verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson yakınlarında bulunan Kakhovka Hidroelektrik Santrali'ni vurduğunu ve barajın çöktüğünü duyurdu. Görüntülerde, barajın çöken noktasından hızlı bir akıntı oluştuğu görüldü. Zelenski, yaptığı açıklamada, "Kakhovka Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması, Rusya'nın Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünya için teyit etmektedir. Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır, çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar. Güvenliği geri getirecek olan sadece Ukrayna'nın zaferidir. Bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar. Tüm servisler çalışıyor. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni topladım. Lütfen sadece resmi ve doğrulanmış bilgileri yayınlayın" dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki uzmanların, Kakhovka barajındaki yıkıma ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Ajanstan yapılan açıklamada, "IAEA, Ukrayna'nın Kakhovka barajındaki hasar raporlarından haberdar. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki IAEA uzmanları durumu yakından takip etmektedir. Santralde acil bir nükleer güvenlik riski yok" denildi.