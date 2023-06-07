Ukrayna'da Hidroelektrik Santrali Barajının Yıkılması Sonucu 7 Kişi Kayıp
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Nova Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontiev, Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılması ve kıyı bölgesini su basmasının ardından 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Rusya ve Ukrayna, hidroelektrik santraline yönelik saldırı konusunda birbirini suçluyor.
VLADİVOSTOK, 7 Haziran (Xinhua) -- Nova Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontiev, Kahovka hidroelektrik santrali barajının yıkılması ve kıyı bölgesini su basmasının ardından 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
"Şu anda kayıp kişiler hakkında bilgi topluyoruz" diyen Leontiev, Nova Kahovka'da 11 metreye ulaşan su seviyesinin yarım metre azaldığını belirtti.
Dinyeper kaskat hidroelektrik santralinin son kademesi olarak işlev gören Kahovka hidroelektrik santrali, Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka'nın sadece 5 kilometre uzağında yer alıyor.
Leontiev Salı günü yaptığı açıklamada, santralin yıkılmasından sonra aşağı kesimlerde su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve yaklaşık 300 evin su baskınından etkilenebileceğini söylemişti.
Ukrayna'nın devlete ait nükleer enerji operatörü Energoatom, barajın yıkılmasıyla Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.
Rusya ve Ukrayna, hidroelektrik santraline yönelik saldırı konusunda birbirini suçluyor.