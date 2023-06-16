Ukrayna'da HES patlaması sonrası su baskınlarından etkilenen Herson kenti sakinleri normal hayata dönmeye çalışıyor

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen Herson kenti sakinleri, normal hayata dönme gayretlerini sürdürüyor.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in geçen hafta patlatılmasının ardından bölgedeki birçok yerleşim birimi su altında kaldı. Yaklaşık 16 bin kişinin etkilendiği olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, su seviyesi düşen Herson şehrinin bazı mahalleleri canlanmaya başladı.

Kente dönen vatandaşlar, su baskınında hasar gören ev ve işletmelerinde temizlik ve tadilat çalışmalarını yürütüyor.

"Tadilat yaparak evimde yaşamaya devam edeceğim"

Herson sakini Mıkola Trohimçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su baskınında 2 köpeği ile kentten uzaklaştığını belirterek, "Su baskınını yaşadık. Durum ağır. Mücadele ediyoruz, bunu da atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Evinde tadilat yapmaya başladığını anlatan Trohimçuk, "Tadilat yaparak evimde yaşamaya devam edeceğim. Suyun tamamıyla gitmesini bekliyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Çocuklarım, torunlarım burada doğdu, hayatımı bu evde geçirdim." diye konuştu.

Trohimçuk, savaşın hayat düzenlerini bozduğunu vurgulayarak, "Savaş öncesi çalışıyorduk, çocuklar okula gidiyordu. Ben de emekliyim ama çalışıyordum. Bunları konuşmak zor, ancak tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Evinde temizliğe başlayan İrina da evinin ilk katının su altında kaldığını aktararak, "Nehrin yanında yaşamamıza rağmen buna hazırlıklı değildik. Zor durumdayız, ama yapacak bir şey yok. Kiev'den arkadaşım yardıma geldi, gördüğünüz gibi seferber olduk. Birbirimize destek oluyoruz." sözlerini sarf etti.

Hayatta kalabilme sevincini paylaşan İrina, tüm zorlukların üstesinden gelecekleri umudunu dile getirdi.

"Bakkalın sağlam yeri kalmamış"

İşletme sahibi Elena da su baskını sonrası bakkalının "vahim" durumda olduğunu vurgulayarak, "Tüm malzemeleri çöpe atmak zorundayım. Bakkalın sağlam yeri kalmamış. Buzdolabı, buzluk ne varsa her şey çöp oldu. Su, bakkalın kapılarını bile götürmüş. Ne kadar kaybettiğimi hesaplamak bile istemiyorum, çünkü daha fazla üzüleceğimi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bulunduğu bölgenin, Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğuna dikkati çeken Elena, kente yönelik sürekli top atışlarının yapıldığını kaydetti.