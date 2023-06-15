Ukrayna'da HES patlaması sonrası sivillerin tahliyesi devam ediyor

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen Herson bölgesinde sivillerin tahliyesi bugün de devam etti.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in geçen hafta patlatılmasının ardından bölgedeki birçok yerleşim birimi su altında kaldı.

Olayın ilk günlerinde başlatılan tahliye kapsamında su baskınından etkilenenler, tekne ve arabalarla küçük gruplar halinde Herson'a getiriliyor.

Bunlardan bir kısmı Herson'a yerleştiriliyor, diğerleri ise tren ve otobüslerle Mıkolayiv ve Odessa şehirlerine ulaştırılıyor.

Herson bölgesinde, Rus kontrolündeki Dinyeper Nehri'nin sol kıyısındaki Olejki köyünden tahliye edilen siviller, su baskını esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Günlerce susuz ve ekmeksiz bekledik"

Tahliye edilenlerden Olga, Olejka köyünde eşiyle birlikte günlerce kurtarılmayı beklediklerini belirterek, "Hala şoktayız. Bu olayın ciddi olduğunu kimse düşünemedi. Su seviyesinin çok yükseleceğini bilemedik ama durum feci şekilde gelişti. Su altında kaldık." dedi.

Gönüllü ekiplerin kendisini ve eşini kurtardığını dile getiren Olga, "Kurtarılacağımıza dair umudumuz her geçen gün eriyordu. Etrafımızda sadece su vardı, günlerce susuz ve ekmeksiz bekledik. Sonunda kurtulduk ve buna seviniyorum." diye konuştu.

Köyünün, Rus ordusu kontrolündeki Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunduğuna dikkati çeken Olga, "Rus tarafından yardım gelmedi. Sözde tahliye başlatıldı ama insanları bir yere toplayıp hep beklettiler. Bekleyin kurtarırız denildi, ancak gelen olmadı. Yardım bizimkilerden geldi." ifadelerini kullandı.

Olga, şöyle devam etti:

"Şimdi ne yapacağımızı bilemiyorum. Başımıza gelenleri düşünmek bile istemiyorum. Olejka köyünde 15 yıl yaşadık. Ev, tekne, araba sahibi olduk. Bir anda her şeyimizi kaybettik. Bu yıllarımız bir anda silindi. Köyümüze dönme şansımız da artık yok. Dolayısıyla hayatımıza yeniden bir şekilde başlayacağız."

"Bazıları hala evlerin çatılarında yardım bekliyor"

Olejka köyünden Sergey ise hem kendisini hem de köpeği ve kedilerini kurtarmaya çalıştığını anlatarak, "Su ağaçların üzerinde idi. Biz de tekneyle bir şekilde köyümüzden ayrıldık. Sonra gönüllü ekipler bizi aldı." şeklinde konuştu.

Köyde çok sayıda kişinin bulunduğuna belirten Sergey, "Bazıları kendi başlarına köyden çıkabildi, bazıları ise hala evlerin çatılarında yardım bekliyor. Kurtarma ekipleri de onlara ulaşmakta zorluk çekiyor, çünkü sürekli ateş ediliyor." dedi.