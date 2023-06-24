Ukrayna'da Füze Saldırısı Alarmı

Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu. Ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendiği belirtiliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.