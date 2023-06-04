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Ukrayna'da füze saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Ukrayna'da füze saldırısı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde iki katlı iki ayrı konuta düşen füze sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde iki katlı iki ayrı konuta düşen füze sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yaralı sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Dnipro bölgesindeki Pidhorodne kasabasına düzenlenen füze saldırısında iki katlı iki bina isabet aldı. Saldırıda 2 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti ve aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Ekipler enkazdan 4 kişiyi kurtardı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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