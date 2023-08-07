Ukrayna'da esir tutulan askerler ülkeye döndü

Ukrayna Güvenlik Servisi, esir olan 22 Ukrayna askerinin ülkesine döndüğünü duyurdu. Savaş Esirlerinin Aranması ve Serbest Bırakılması Koordinasyon Ortak Merkezi'nin çalışmalarının sonucuyla gerçekleşen bu olay, Ukrayna Devlet Başkanı'nın emriyle gerçekleştirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, esir olan 22 Ukrayna askerinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Bu, Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nin kararını uygulayan Savaş Esirlerinin Aranması ve Serbest Bırakılması Koordinasyon Ortak Merkezi'nin çalışmalarının sonucudur. Her Ukraynalının hayatı en yüksek değerdir. Ukrayna Devlet Başkanı'nın (Zelenski) emrini yerine getirmek ve her Ukraynalıyı esaretten kurtarmak için çalışıyoruz" denildi.