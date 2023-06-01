Ukrayna'da Dünya Çocuk Günü savaşın gölgesinde kutlanıyor

Ukrayna'da savaş nedeniyle yaklaşık 500 çocuk öldü, 1000 çocuk yaralandı ve milyonlarca çocuk siren ve patlama sesleri arasında yaşamaya mahkum edildi. Bu yüzden Ukraynalı çocuklar, Dünya Çocuk Günü'nde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 500 çocuğun öldüğü, 1000 çocuğun yaralandığı ve milyonlarca çocuğun siren ve patlama sesleri arasında yaşamaya mahkum edildiği Ukrayna'da, "Dünya Çocuk Günü" savaşın gölgesinde yaşanıyor.

Ukraynalı çocuklar, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü"nde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 15 aydan fazla süredir devam eden savaş, Ukrayna'daki çocukların hayatını değiştirirken milyonlarca sivil, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Çocuklar, hayatlarının ilk yıllarında doğdukları topraklardan kopmaya, bilmedikleri yerlerde yaşamaya mecbur edildi. Ukrayna'da kalan çocuklar ise ya öldürüldü ya yaralandı ya da her gün siren seslerinin peşinden gelen patlama seslerine alışmaya çalıştı.

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, savaş nedeniyle bugüne kadar ülke genelinde 483 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın kayıtlarında 989 çocuğun yaralandığı, 19 bin 501 çocuğun ise Rusya Federasyonu'na zorla götürüldüğü bilgisi yer alıyor.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle Donbas bölgesinde başlayan 2014-2022 dönemindeki çatışmalarda da 152 çocuk hayatını kaybetti.

"Ülkemizde mülteci olduk"

Ukrayna'daki savaş nedeniyle milyonlarca kişi, yaşadığı yerleri değiştirmek zorunda kaldığı için günlük yaşamlarını zor şartlarda sürdürme mücadelesi veriyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ağır çatışmaların yaşandığı ve birçok yerleşim yerinin yerle bir olduğu Harkiv bölgesinde de binlerce çocuk, yuvalarına dönemedi.

Bölgenin Kupyansk ilçesine bağlı "Kurilivka" köyünden tahliye edilen 8 çocuk babası Valodya Kravçenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harkiv kentindeki Harkiv Milli Üniversitesine bağlı kampüste yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

58 yaşındaki Kravçenko, Kupyansk bölgesinin bugüne kadar bombalandığını ve çocuklarının orada kalmasını istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllüler, 29 Eylül'de saldırıların altında bizi kurtardı ve buraya getirdi. Ülkemizde mülteci olduk. Çocuklarımın en küçüğü 1, en büyüğü 20 yaşında. 4 erkek, 4 de kız çocuğumuz var. En küçüğü Yeva, savaş başlamadan bir hafta önce doğdu. Savaşın ilk günleri korkunçtu. Biz, saldırılar sırasında komşumuzun evindeki depoda kaldık. Tüm çocuklar oradaydı, toplam 11 kişiydik. O deponun bize mezar olacağını düşünüyorduk ama depo dayandı ve her şey yolunda."

Kravçenko, eşi Oksana Kravçenko'nun, 8 çocuk dünyaya getirdiği için 2021'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından "Kahraman Anne" madalyasıyla ödüllendirildiğini dile getirdi.

"Korku dolu anları yaşadık"

Kravçenko'nun kız çocuklarından 15 yaşındaki Olesya, savaşın başladığı ilk günlere işaret ederek "Korku dolu anları yaşadık. O zaman erkek kardeşimiz, Harkiv'de eğitimini sürdürüyordu ve kent bombalandığı için onun için de çok endişeliydik." dedi.

Olesya'nın 18 yaşındaki ablası Miroslava da "Savaş başladığında evimizdeydik, sonra da depoya sığındık. O ara evimize yakın köprüler vuruldu. Patlama sırasında duvarlar dökülüyordu, elbette bu çok korkutucuydu. Evimiz hasar aldı. İlk gün 10 saat boyunca depoda kaldık. Gece gündüz uçak ve füzeler uçuyordu." diye konuştu.

"Eğitimlerimizi çevrim içi yapmaya çalışıyoruz"

Savaşın başladığı ilk dakikalardan itibaren saldırıların altında kalan birçok çocuk, aylarca hayatta kalmaya çalışırken bazıları ise kardeşlerinin ölümüne şahit oldu.

Harkiv bölgesindeki "Vilşana" köyünden ailece Harkiv kentine tahliye edilen 40 yaşındaki Natalya Kuçerenko, aylardır eve dönemediklerini belirtti.

Rus ordusunun kontrolündeki köyde, araçlarıyla hareket halindeyken ailece saldırıya uğradıklarını anlatan Kuçerenko, "13 Eylül'de aracımızla saldırı altında kaldık, 18 yaşındaki büyük oğlum öldü. Ortanca oğlum ise omzundan ve akciğerinden yaralandı; hastanede iki kurşunu da çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda kardeşini kaybeden, kendisi ise yaralanan 15 yaşındaki İliya Gavraçşenko ise Eylül 2022'de yaşananları unutamadığını vurguladı.

Saldırıya uğradıkları bölgeden Ukraynalı askerlerinin yardımıyla önce ambulansa ardından da Harkiv hastanesine ulaştıklarını belirten Gavraşçenko, geçirdiği ameliyattan sonra artık iyileştiğini söyledi.

9. sınıf öğrencisi Gavraşçenko, "Sürekli devam eden hava saldırıları nedeniyle okullarımız kapalı, bu yüzden eğitimimizi çevrim içi yapmaya çalışıyoruz." dedi.