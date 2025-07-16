Ukrayna'da Çoklu Vatandaşlık Yasası İmzalandı

Ukrayna'da Çoklu Vatandaşlık Yasası İmzalandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başka ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştıran ve Rusya'da bulunan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını bildirdi. Zelenskiy, "Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Çoklu vatandaşlığın uygulanacağı ilk ortak devletleri belirlemeye başlayabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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