Ukrayna'da çatışmalarda hayatını kaybeden askerlere ödüller takdim edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiği Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için özel ayin düzenlendi. Ayine katılan Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy, askerlere ödüller takdim etti ve ölen askerler için anıtta çiçek bıraktı. Epifaniy, mücadelede zafer kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde çatışmalarda yer alan askerlere ödüller takdim edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Harkiv kentindeki Yuhanna Ortodoks Kilisesi'nde çatışmalarda hayatını kaybedenler için özel ayin yapıldı.

Ayine, Harkiv'i ziyaret eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy, çok sayıda papaz, asker ve vatandaş katıldı.

Ayinin ardından Epifaniy tarafından askerlere çeşitli ödüller takdim edildi ve ölen Ukraynalı askerler için kilisedeki bahçede yapılan anıta çiçek bırakıldı.

"Mücadelede zafer kazanacağımıza inanıyoruz"

Başpiskopos Epifaniy, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bağımsızlığı için hayatını kaybeden askerler için dua ettiklerini belirterek, "Tüm dünyaya yıkılmaz olduğumuzu ve özgürlüğümüz için, birleşik bağımsız Ukrayna devletimize sahip olmak için sonuna kadar savaşacağımızı gösterdik. Mücadele devam ediyor ve bu mücadelede zafer kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırım dahil Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna topraklarının geri alınacağı umudunu paylaşan Epifaniy, ülkesinin, savaşta zafer kazanmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Epifaniy, bulunduğu Yuhanna kilisesinin de Rus saldırıları sonucu hasar gördüğüne dikkati çekti.