Ukrayna'da barajın yıkılması sonrası tahliyeler başladı

Ukrayna Ulusal Polisi, Kakhovka barajının yıkılmasının ardından Herson'da tahliyelere başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi, Kakhovka barajının yıkılmasının ardından Herson'da tahliyelere başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, " Herson'un en tehlikeli bölgelerinden tahliyeler devam ediyor. Ruslar gece saatlerinde Kakhovka hidroelektrik santralinin barajını havaya uçurdu. İnsan olmayanlar tüm Ukraynalıları yok etmeyi amaçlayan başka bir terör eylemi gerçekleştirdi. Herson devriyeleri olay yerinde bulunmakta ve vatandaşların tahliyesine yardımcı olmakta, otobüslere eşlik etmekte ve olay yerinin güvenliğini sağlamaktadır. Su seviyesi çok hızlı bir şekilde yükseliyor" denildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, bazı yolların sular altında kalması nedeniyle ulaşımda karmaşanın yaşandığını, bazı yerleşim yerlerine ulaşmayı imkansız hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu durum bazı yerleşim yerlerine ulaşımı imkansız hale getiriyor. Tahliye ekipleri başka yollar arıyor. Yaklaşık 80 yerleşim yeri potansiyel sel bölgesinde" denildi.