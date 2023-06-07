Ukrayna'da baraj yıkılması sonrası sel felaketi: On binlerce kişiye acil yardım gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kakhovka barajının yıkılmasının ardından 40 yerleşim yerinde sel meydana geldiğini, on binlerce kişiye acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın güneyindeki Kakhova barajının yıkılması sonrası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Griffiths, yaşananları felaket olarak değerlendirerek bu felaketin büyüklüğünün ancak birkaç gün sonra anlaşılabileceğini dile getirdi. Griffiths, "Güney Ukrayna'da cephe hattının her iki tarafında yaşayan binlerce insanın evlerini, yiyeceklerini, güvenli sularını ve geçim kaynaklarını kaybetmelerinin ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağı şimdiden belli. Barajın oluşturduğu Kakhovka Rezervuarı bölgede bir can damarı ve sadece Herson'da değil Zaporijya ve Dnipro bölgelerinde de milyonlarca insan için kritik bir su kaynağıdır. Ukraynalı yetkililer Herson bölgesinde en az 40 yerleşim yerinin halihazırda sular altında olduğunu ya da kısmen su baskınları olduğunu bildirmektedir. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor" dedi.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, 6 Haziran saat 21.00 itibarıyla 1366 kişinin Herson kentinde selin meydana geldiği ve riskli bölgelerden tahliye edildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede 862 polis memurunun görev yaptığı aktarıldı.