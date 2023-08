Ukrayna'da Bağımsızlık Günü kutlamaları savaş gölgesinde

Ukrayna'da yarın kutlanacak 32. Bağımsızlık Günü vesilesiyle savaşta ele geçirilen Rus askeri teçhizatları başkent Kiev'de sergilenirken, ülke genelinde büyük çaplı etkinlikler yapılmayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna halkı, 1991'de eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olan 32. Bağımsızlık Günü'nü yarın kutlayacak.

Bu vesileyle Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'nda, Ukrayna ordusunca Rus güçlerinden ele geçirilen askeri teçhizat sergileniyor.

Tank, zırhlı araç ve diğer ekipmanların yer aldığı sergi, halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Diğer yandan, ülke genelinde büyük çaplı etkinliklerin Bağımsızlık Günü'nde "yüksek tehlike" nedeniyle düzenlenmeyeceği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte kültür, spor ve dini etkinlikleri yasaklayarak, vatandaşlara dikkatli olmaları ve hava saldırısı uyarılarını göz ardı etmemeleri çağrısı yaptı.

Ayrıca Savunma Bakanlığı İstihbaratı (GUR) Bağımsızlık Günü'nde Rusya'nın füze saldırıları düzenleme ihtimali olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Tüm dünyaya güçlü olduğumuzu gösterdik"

Sergiyi ziyaret eden başkent sakini Viktor, "Sergide, vurulan Rus askeri teçhizatları ve sözde büyük Rus dünyasını görüyoruz. Bu, ordumuzun elde ettiği bir sonuç. Rus teçhizatını vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Rusya'dan korkmamak gerekiyor. Bu sergi de bunun göstergesidir." dedi.

Viktor, "Ukrayna Rus dünyasına karşı çıkan ilk ülke. Genç, zeki ve yakışıklı askerlerimiz Ukrayna'yı savunuyor. Herkes onların 2-3 ayda zafer elde etmesini istiyor ama bu kolay değil. Ruslara karşı çıkarak onları zaten yendik. Her şey şu an elimizde. Tüm dünyaya güçlü olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın kutlanacak Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna halkını kutlayan Viktor, "Benim için her gün bağımsızlık günü. Çünkü şu an ülkemiz savaşıyor. Devletimizi seven Ukraynalılar, askerlerimiz savaşarak zaferi yakınlaştırıyor. Ukrayna'da ve Kiev'de Rus dünyasına ait herhangi bir unsur yok. Var olan unsurları da halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Viktor, Türkiye ve Batılı ülkelere Ukrayna'ya verdikleri desteklerden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

"Bu bayram irademiz, ruh halimiz ve mücadelemiz"

İki çocuk sahibi Valentina, Bağımsızlık Günü'nün ülkesi için önemli olduğunu belirterek, "Bu bayram; irademiz, ruh halimiz ve mücadelemiz. Cephede savaşan askerlere sabır ve güç diliyorum, zafere inanmalarını istiyorum. Her şeyi atlatacağız ve Ukrayna iyi olacak. Ülkemize barışı getiren askerlerimize sonsuz minnettar olacağız." dedi.

Rusya tarafından ilhak edilen bir bölgeden Kiev'e taşındığını anlatan Valentina, sergideki teçhizatları önceden yaşadığı bölgede bizzat gördüğünü söyledi.