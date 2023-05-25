Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Anne ve Bebeği Yangından Kurtarıldı

Dünya Haberleri

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Khmelnytskyi kentindeki bir apartmandan yangın sırasında mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin batısındaki Khmelnytskyi kentinde yangın çıkan bir apartmandan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Khmelnytskyi kentindeki Soborna Caddesi'nde dün yerel saatle 20.40 sıralarında, 4 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, birinci katta bir anne ve 3 yaşındaki bebeğin mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, anne ve bebeğini kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title