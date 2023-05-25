Ukrayna'da Anne ve Bebeği Yangından Kurtarıldı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Khmelnytskyi kentindeki bir apartmandan yangın sırasında mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin batısındaki Khmelnytskyi kentinde yangın çıkan bir apartmandan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Khmelnytskyi kentindeki Soborna Caddesi'nde dün yerel saatle 20.40 sıralarında, 4 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, birinci katta bir anne ve 3 yaşındaki bebeğin mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, anne ve bebeğini kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.