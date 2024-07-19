Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Trump'la çalışmanın zorlu olacağını söyledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, BBC'ye verdiği özel mülakatta, ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi halinde onunla çalışmanın "zorlu bir iş olacağını" söyledi.

Zelenskiy, "Ancak biz de zorlu işlere imza atıyoruz" diyerek ABD ile her durumda işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan özel mülakatta Zelenskiy, ABD'de göreve kim gelirse gelsin birlikte çalışma niyetinde olduğunu söyledi.

Trump'ın bu hafta başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Ohio Senatörü JD Vance'ın geçmişte söylediği, " Ukrayna'da her ne yaşanıyorsa umrumda değil" sözleri, yeniden gündemde.

Trump'ın, başkanlığa seçildiği durumda yardımcılığını üstlenecek Vance'ın tutumu, gelecekte ABD'nin Ukrayna'daki dengelere nasıl yaklaşacağıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Zelenskiy, Vance'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Belki Ukrayna'da neler olduğunu gerçekten anlamamıştır. Biz ABD ile çalışmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde, Rusya'ya karşı daha ılımlı bir tutumun ABD politikasında itici bir güç olması muhtemel. Bu durum, Ukrayna'daki savaşta dengeleri etkileyebilir.

Ukrayna lideri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (EPC) toplantısına katılmak için İngiltere'deydi.

27 AB üyesi ülkenin yanı sıra birliğe üye olmayan 20 ülkenin dahil olduğu EPC toplantısı, gayriresmi bir işbirliği platformu olarak işlev görüyor.

Zelenskiy'nin ziyareti sırasında görüştüğü İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkeye 3 milyar Sterlin yardımda bulunma sözü verdi ve " Ukrayna'nın yanında duracaklarını" kaydetti.

Zelenskiy ise Keir Starmer döneminin "İngiliz dış politikası için özel bir dönem" olmasını beklediklerini dile getirdi.

Zelenskiy BBC mülakatında, "Britanya'nın pozisyonunun değişeceğini düşünmüyoruz. Ancak Başbakan Starmer'ın döneminin, uluslararası siyaset, dünya güvenliği ve Ukrayna'daki savaşla ilgili özel bir dönem olmasını diliyorum" dedi.

Bugün sabah saatlerinde İngiltere'de kabine toplantısına da katılacak olan Zelenskiy, 1997'de ABD Başkanı Bill Clinton'dan sonra kabineye bilgi verecek ilk lider olacak.

Zelenskiy'nin İngiliz bakanlara, Ukrayna'daki durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

İki liderin 3,5 milyar Sterlinlik savunma ihracatı anlaşması imzalaması bekleniyor.

Ülkede devam eden savaşta bahar aylarını kayıplarla geçiren Ukrayna güçleri, bu hafta Dnipro Nehri kıyısındaki kritik önemdeki bazı noktalardan geri çekildi.

Geçtiğimiz aylarda Rus güçlerinin işgal altında tuttukları bazı bölgelerde sınırlı da olsa ilerlemeler kaydettiği görüldü.

Şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini kontrol eden Rus ordusu, Harkov bölgesinde başlattığı son taarruzla ilerlemeye devam ediyor.

Rusya'nın ayrıca başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerine füze saldırıları sürüyor. Rus ordusunun sistematik olarak Ukrayna'nın tüm elektrik şebekesini de tahrip ettiği belirtiliyor.

Zelenskiy, Ukrayna'ya F-16 jetleri sağlanması üzerine yaz aylarında verilen sözlere rağmen henüz jetlerin kendilerine ulaşmadığının altını çizdi.

İki yıldan fazla süredir devam eden savaşın yakın zamanda bitmesi beklenmiyor. Ancak ülkelerin masaya oturarak bir anlaşmaya varıp varamayacağı yönünde değerlendirmeler sürüyor.

Geçen ay İsviçre'de Rusya'nın davet edilmediği bir Ukrayna barış zirvesi düzenlendi. Zelenskiy, Kasım'da ikincisi düzenlenecek zirveye Rusya'nın katılması gerektiğini vurguladı.

BBC'ye açıklamasında Zelenskiy, savaşın bitmesi için Rusya'nın masaya oturtulması yönünde dünyanın baskıyı artırması gerektiğini söyledi.

2019'dan bu yana Ukrayna lideri olan Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı dönemi sona ermesine rağmen ülkede uygulanan sıkıyönetim nedeniyle seçim yapılamadığı için görevini sürdürüyor.